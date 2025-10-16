Haberler

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 76 Bin Hap Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen H.Ö. gözaltına alındı ve 76 bin 838 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

İZMİR'de düzenlenen operasyonda, 76 bin 838 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, şüpheli H.Ö. gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bornova ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortak yürütülen çalışmada, Buca ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen H.Ö.'ye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelinin ikametinde ve aracında yapılan aramada, 76 bin 838 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Ö., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

Haber-Kamera: Mert CONA/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
Günlerdir kayıp olan iki gençten korkunç şekilde bulundu

Günlerdir kayıp olan iki gençten korkunç şekilde bulundu
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Yunus Akgün'e dev talip

Yunus Akgün'e dev talip
Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba

Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Mbappe beğeni yapmıştı! RAMS Başakşehir'den yapay zeka destekli sürpriz paylaşım

Süper Lig ekibine beğeni attı, karşılık bomba gibi geldi
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Yemen'de Husi Genelkurmay Başkanı El-Gamari öldü! İsrail'den jet açıklama

İsrail'in hedefindeki kilit isim öldürüldü
Canlı yayında konuşan Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Bakın kimden

Canlı yayında mesaj geldi: Kim olduğunu görünce havalara uçtu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.