İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 76 Bin 838 Sentetik Hap Ele Geçirildi

İZMİR'de düzenlenen operasyonda, 76 bin 838 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, şüpheli H.Ö. gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bornova ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortak yürütülen çalışmada, Buca ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen H.Ö.'ye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelinin ikametinde ve aracında yapılan aramada, 76 bin 838 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Ö., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.