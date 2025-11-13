İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 68 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi

İZMİR'de, polis ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 68 bin 448 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesindeki bir otomobilde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Uyuşturucunun 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına dağıtılacağının belirlendi. Ekipler, önceki gün operasyon düzenledi. Otomobilde yapılan aramada 168 bin 448 sentetik hap ele geçirildi. Şüpheli E.Ü. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası dün adliyeye sevk edilen E.Ü., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.