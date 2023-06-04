İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6.5 Kilo Metamfetamin ve Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki bir işyerine yapılan operasyonda, 6.5 kilo metamfetamin ile uzun namlulu silahla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Uyuşturucu bulunduğu belirlenen Karşıyaka ilçesindeki bir işyerine dün yapılan baskında, 6.5 kilo metamfetamin ile uzun namlulu silah ve 75 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili M.B. ve Ö.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen M.B. ve Ö.Y. tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel