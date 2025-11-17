İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 550 Bin Sentetik Hap ve Skunk Ele Geçirildi

İZMİR'in Buca ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 550 bin 32 sentetik hap ve 4 kilo 358 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca'da bir depoda yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğu ve 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına dağıtımının sağlanacağı bilgisiyle çalışma yaptı. Operasyon kapsamında adreste 550 bin 32 sentetik hap ve 4 kilo 358 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.