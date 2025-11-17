Haberler

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 550 Bin Hap ve Skunk Ele Geçirildi

Güncelleme:
İzmir'in Buca ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 550 bin 32 sentetik hap ve 4 kilo 358 gram skunk ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca'da bir depoda yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğu ve 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına dağıtımının sağlanacağı bilgisiyle çalışma yaptı. Operasyon kapsamında adreste 550 bin 32 sentetik hap ve 4 kilo 358 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
