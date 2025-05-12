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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 53 Bin Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 53 Bin Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi
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Bayraklı ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 53 bin 406 sentetik ecza hap ile birlikte birçok ilaç kutusu ve kapağı ele geçirildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 53 bin 406 sentetik ecza hap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda şüpheli T.Y'nin (28) Tepekule Mahallesi'ndeki evine baskın düzenlendi.

Aramalarda 53 bin 406 sentetik ecza hap ile 924 ilaç kutusu ve 741 ilaç kapağı bulundu.

T.Y'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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