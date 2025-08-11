İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, 2 Tutuklama

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 2'si tutuklandı. Operasyonda 120 gram sentetik uyuşturucu, 62 uyuşturucu hap ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheli yakalandı.

Aramalarda 120 gram sentetik uyuşturucu, 62 uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız tabanca, 38 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin 765 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
