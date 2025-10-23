İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 42 Bin 500 Sentetik Hap Ele Geçirildi

İZMİR'in Konak ilçesinde, polisin operasyon düzenlediği evde 42 bin 500 sentetik hap ele geçirildi, E.A. (43) gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu ihbarını aldıkları eve operasyon düzenledi. Evdeki aramada 42 bin 500 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca ile 10 dolu mermi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan E.A., işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.