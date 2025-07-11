İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo 52 Gram Ele Geçirildi
Kemalpaşa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 52 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 4 kilo 52 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Takibe alınan şüpheli araç durduruldu, yapılan aramada 2 kilo 500 gram sentetik uyarıcı ele geçirildi, sürücü E.Ç. gözaltına alındı.
Çalışmalar kapsamında durdurulan başka bir araçta narkotik köpeği "Poıne" desteğinde yapılan aramada 1 kilo 552 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü S.M. emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Ç. ve S.M., sevk edildikleri cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.