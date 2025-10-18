İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Haberler

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 273 gram sentetik uyuşturucu, 3 bin 910 sentetik hap, başka uyuşturucular ve tabancalar ele geçirildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiasıyla ilçedeki bir eve baskın düzenledi.

Ev ve çevresinde yapılan aramalarda 1 kilo 273 gram sentetik uyuşturucu, 3 bin 910 sentetik hap, 191 gram kokain, 105 gram esrar, 2 tabanca, 43 fişek, hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 53 bin 600 lira ele geçirildi.

Operasyonda E.B, E.Ö, R.C. ve S.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
