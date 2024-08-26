Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 392 Hap Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de tartıştığı eşi tarafından ihbar edilen M.E.'nin evinde yapılan aramada 392 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. M.E. gözaltına alındı.

İZMİR'de tartıştığı eşi tarafından ihbar edilen M.E.'nin evinde, 392 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplara el konulurken, 6 suç kaydı bulunan M.E. gözaltına alındı.

Olay, dün Bayraklı ilçesi İsmail Karaca Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. D.Ö. adlı kadın, eşi M.E. ile yaşadıkları tartışmanın ardından polisi aradı. Olay yerine gelen ekiplerini karşılayan D.Ö., tartışma yaşadığını eşinin evde uyuşturucu madde bulundurduğunu söyledi. D.Ö., eşinin kullandığı uyuşturucu hapları polise teslim etti. Evdeki 392 hapa el konulurken, uyuşturucuların kendisine ait olduğunu kabul eden M.E., gözaltına alındı. 'Hırsızlık, yaralama, uyuşturucu bulundurmak' suçlarından toplam 6 suç kaydı bulunan M.E.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

3 ŞÜPHELİYE DAHA GÖZALTI

Aynı gün ilçede uyuşturucu alışverişi yaptıkları belirlenen F.S. (38) ile birçok suç kaydı bulunan D.K. (20) de 574/3 Sokak'ta suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerindeki aramalarda 6,7 gram esrar ve 5 bin TL para ele geçirildi. Şüpheliler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bayraklı İlçe Müdürlüğü ekipleri ayrıca aynı gün yaptıkları uygulamalarda şüphe üzerine durdurulan B.Ç. (23) adlı kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 'Yaralama' suçundan kaydı bulunan B.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

3-sayfa İzmir 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Niran Ünsal kimdir? Niran Ünsal hayatı ve biyografisi! Niran Ünsal kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 26 Ağustos Pazartesi çeyrek altını hangi gelin aldı? 26-27 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Recep İvedik 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 6 filmi ne zaman, nerede çekildi? Aloe vera bitkisi evde nerede durmalı, nasıl bakılır? Aloe vera jelinin faydaları neler, nasıl kullanılır? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Çeşme, Foça 26-27 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! A101 AKTÜEL KATALOĞU 24- 30 AĞUSTOS A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! Şabaniye filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şabaniye filmi ne zaman, nerede çekildi? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Pendik, Sultanbeyli, Esenler 26-27 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi! BİM 27-30 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? Görümce filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Görümce filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Karatay, Kulu, Kadınhanı 26-27 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Aksu, Gazipaşa, Finike 26-27 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Sarıçam, Kozan, Karataş 26-27 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! 10. Sınıf konuları neler? 10. Sınıfta hangi dersler var? Güncel müfredatta hangi konular var? 10. Sınıf konuları! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? İslahiye, Oğuzeli, Araban 26-27 Ağustos 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Siyah Giyen Adamlar 4 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Siyah Giyen Adamlar 4 filmi ne zaman, nerede çekildi? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi ne zaman, nerede çekildi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Nilüfer, İnegöl, Gemlik 26-27 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! Baba II filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Baba II filmi ne zaman, nerede çekildi?
title