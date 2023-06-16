İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 36 tutuklama

İzmir'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik özel harekat polisleri ve helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 46 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

Kent merkezi ile Torbalı, Bayındır, Tire, Kiraz ve Menderes ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 46 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 36'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu 150 ekiple operasyon yapmıştı.

Eş zamanlı yapılan ve 1 helikopter ile 8 narkotik dedektör köpeğinin de destek verdiği operasyonda, 46 şüpheli yakalanmıştı.

Bu kişilerin bulundukları yerlerdeki aramalarda, 49 kilo 750 gram esrar, 4 bin 15 sentetik ecza maddesi, 500 uyarıcı hap, kullanıma hazır çeşitli uyuşturucular, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile 15 fişek ele geçirilmişti.

Operasyon kapsamında daha önce de 15 kişi tutuklanmıştı.