İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 33 Bin Hap ve Esrar Ele Geçirildi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, bir araçta yapılan aramada, 33 bin 354 adet sentetik ecza hap ile 160 gram esrar maddesi ele geçirilirken, biri Suriye uyruklu çocuk olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların huzuru ve güveni için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, ilçede uyuşturucu madde satışı yaptığı ve kullandığı araçta söz konusu maddeleri bulundurduğu tespit edilen şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Polis, operasyonda araç içerisinde kolilerin içerisine konulmuş şekilde 33 bin 354 adet sentetik ecza hap ve 160 gram esrar maddesi ele geçirdi. Polis, Suriye uyruklu T.Y. (16) ile O.A'yı (21) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Mert CONA/İZMİR,