İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 30 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'in 5 ilçesinde yapılan operasyonlarda 23 bin 544 gram kubar esrar, 5 bin 582 kök kenevir, 2 bin 4 gram metamfetamin ele geçirildi. 30 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in 5 ilçesinde, son bir haftada yapılan operasyonlarında 23 bin 544 gram kubar esrar, 5 bin 582 kök kenevir, 2 bin 4 gram metamfetamin ele geçirilen 30 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 27 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıklarınca 22 - 30 Temmuz tarihleri arasında Beydağ, Kemalpaşa, Ödemiş, Seferihisar ve Torbalı ilçelerinde dron destekli operasyonlar düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 23 bin 544 gram kubar esrar, 5 bin 582 kök kenevir, 2 bin 4 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 30 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden

1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 27 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.