İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 2 Tutuklama

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Karşıyaka'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 340 gram esrar ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbar alan polis ekipleri, dün belirlenen adrese operasyon düzenledi. 1 kilo 340 gram esrar ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, dün Goncalar Mahallesi'ndeki belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1 kilo 340 gram esrar, 12 gram kokain, 2 sentetik hap, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 10 bin 505 TL nakit para ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen O.E. (23), D.C. (29) ve T.Y. (22) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken D.C. ve T.Y. isimli şüpheliler tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Haber: Dinçer Can SONER / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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