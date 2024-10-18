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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 612 Sentetik Ecza ve Tüfek Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 612 Sentetik Ecza ve Tüfek Ele Geçirildi
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İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 3 bin 612 adet sentetik ecza ile birlikte 3 tüfek ve 17 tüfek fişeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan Nevin ve Cihan Ateş çiftinin tutuklandığı bildirildi.

İZMİR'in Buca ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda 3 bin 612 adet sentetik ecza ve 3 tüfek ele geçirilirken, evdeki Nevin Ateş ile özel bir düzenekle açılan kapının ardında bulunan gizli bölmede yakalanan eşi Cihan Ateş gözaltına alındı. Ateş çifti, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Buca ilçesinde bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine dün söz konusu eve operasyon düzenlendi. Evdeki aramada 3 bin 612 adet sentetik ecza, 3 tüfek ve 17 tüfek fişeği ele geçirildi. Nevin Ateş ile özel bir düzenekle açılan kapının ardında bulunan gizli bölmede yakalanan, 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen eşi Cihan Ateş gözaltına alındı. Ateş çifti, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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