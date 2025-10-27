Haberler

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 28 Kilo Esrar ve 2 Kilo Kokain Ele Ge geçirildi

Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 28 kilo 240 gram esrar, 2 kilo 166 gram kokain ve 29 bin 350 sentetik ecza ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 kilo 240 gram esrar ve skunk, 2 kilo 166 gram kokain ile 29 bin 350 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubeleri ile Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki metruk bir binada yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğu ve dağıtımının yapılacağı bilgisine ulaştı.

Adrese düzenlenen operasyonda, 28 kilo 240 gram esrar ve skunk, 2 kilo 166 gram kokain ile 29 bin 350 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
