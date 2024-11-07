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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 26 Kilo Esrar Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 26 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 26 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde diğer illerden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler takibe aldıkları otomobili Kemalpaşa ilçesinde durdurdu. Araçta narkotik köpeği 'Rex' ile yapılan aramada 26 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. Otomobili kullanan Ç.İ., gözaltına alındı. Ç.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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