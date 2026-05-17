İzmir'de uyuşturucu operasyonu; 1 gözaltı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 445 kutu içerisinde toplam 24 bin 30 adet uyuşturucu hap, 4,71 gram kokain ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri bir adreste uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adreste yapılan aramada, ruhsatsız 1 tüfek, 42 tüfek kartuşu, 445 kutu içerisinde 24 bin 30 adet uyuşturucu hap ve 7 fişek halinde satışa hazır 4.71 gram kokain ele geçirildi. K.K (26) gözaltına alındı.

Haber: Tolga TAHÇI / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı