İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 22 Kilo Esrar Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 22 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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İzmir'de düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda 22 kilo 547 gram esrar ve skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 22 kilo 547 gram esrar ve skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde bir evde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen baskında 22 kilo 547 gram esrar ve skunk ile 8 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Evdeki M.A. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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