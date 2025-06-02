İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 212 Kök Kenevir ve 9 Kilo Esrar Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 212 Kök Kenevir ve 9 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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İzmir'in Aliağa ve Menemen ilçelerinde düzenlenen operasyonda, özel seralarda yetiştirilen 212 kök kenevir ile 9 kilo 350 gram esrar ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı.

İZMİR'in Aliağa ve Menemen ilçelerinde 2 villada kurulan serada özel düzenekle yetiştirilen 212 kök kenevir ile 9 kilo 350 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yaptı. Aliağa ve Menemen ilçelerinde 2 villada kenevir yetiştirildiği tespit edildi. Polis ekiplerinin önceki gün adreslere düzenlediği operasyonda villalarda kurulan serada özel düzeneklerle yetiştirilen 212 kök kenevir bitkisi ile 9 kilo 350 gram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında O.G., C.A. ve İ.G., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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