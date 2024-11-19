İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı. Yapılan baskında 295 bin 691 sentetik ecza ele geçirildi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü ekipleri, il dışından uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucu Karabağlar'daki belirlenen ikamete baskın düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramalarda 295 bin 691 sentetik ecza ele geçirildi.
Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.