İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
İzmir'in Konak ilçesinde polisten kaçarken uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada bonzai ve metamfetamin ele geçirildi.
İzmir'in Konak ilçesinde polisten kaçarken uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler Mürselpaşa Bulvarı'nda şüphe üzerine biri kadın 2 kişiyi durdurmak istedi.
Yeşildere Caddesi'ne doğru kaçmaya başlayan ve kaçarken üzerlerindeki çuvalı atan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.
Şüphelilerin attıkları çuvalı inceleyen ekipler, şeffaf poşetler içerisinde 2 kilo 888 gram bonzai ile 31 gram metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.K. (17) ve F.B. (39) sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerden M.K'nin "çocuğun cinsel istismarı" suçundan arandığı tespit edildi.