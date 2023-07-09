İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 2 kilo 250 gram sıvı, 7 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 2 kilo 250 gramı sıvı, 7 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. İki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel