İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheliden 1'i Tutuklandı
İzmir'in Çiğli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Polis, şüphelilere yönelik gerçekleştirdiği üst ve ev aramalarında 345 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 pompalı tüfek ve 8 kartuş ele geçirdi.
İzmir'in Çiğli ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında çalışmalarını sürdüren polis, belirlenen 2 şüpheliye yönelik üst ve ev araması yaptı.
Yapılan kontrolde şüphelilerin birinin uyuşturucu kullanmak suçundan arandığı belirlenirken aramalarda 345 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 pompalı tüfek, 8 kartuş ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem başlatılırken şüphelilerden biri sevk edildiği adliyede tutuklandı.