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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

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İzmir'in Çiğli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Polis, şüphelilere yönelik gerçekleştirdiği üst ve ev aramalarında 345 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 pompalı tüfek ve 8 kartuş ele geçirdi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında çalışmalarını sürdüren polis, belirlenen 2 şüpheliye yönelik üst ve ev araması yaptı.

Yapılan kontrolde şüphelilerin birinin uyuşturucu kullanmak suçundan arandığı belirlenirken aramalarda 345 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 pompalı tüfek, 8 kartuş ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem başlatılırken şüphelilerden biri sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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