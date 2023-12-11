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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

11 Aralık 2023 15:22 Güncelleme: 15:24 Abone Ol

İzmir'in Çiğli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Polis, şüphelilere yönelik gerçekleştirdiği üst ve ev aramalarında 345 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 pompalı tüfek ve 8 kartuş ele geçirdi.