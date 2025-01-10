İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve dağıtımı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, araçla uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen M.Y. ve E.A'nın ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlıların araç ve ikametlerindeki aramalarda, 1 kilo 657 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 19 bin 400 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.