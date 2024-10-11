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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

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İzmir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan baskında 16 bin 400 sentetik ecza ele geçirildi.

İzmir'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında Buca ilçesindeki bir adrese baskın düzenledi.

Yapılan aramada 16 bin 400 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

izmir

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