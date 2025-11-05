İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Gaziemir ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 300 gram sentetik uyuşturucu, 1 tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Araçtaki S.A. ve B.K. gözaltına alındı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bindikleri otomobilde 300 gram sentetik uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Torbalı-Gaziemir yolundaki uygulama noktasında durdukları bir otomobilde inceleme yaptı.
Aramalarda 300 gram sentetik uyuşturucu, 1 tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Araçtaki S.A. ve B.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel