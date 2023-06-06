İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

İZMİR'in Buca ilçesindeki bir eve yapılan baskında 2 kilo 84 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İZMİR'in Buca ilçesindeki bir eve yapılan baskında 2 kilo 84 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün İzmir'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik Buca ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında 2 kilo 84 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili A.A. şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliye sevk edilen A.A. tutuklandı.