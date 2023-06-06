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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 84 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 84 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Güncel Haberler

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, 2 kilo 84 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, 2 kilo 84 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesinde A.A. adlı bir kişinin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığını belirledi. Şüpheliyi takibe alan ekiplerin, A.A.'nın yaşadığı eve gerçekleştirdiği operasyonda şüpheli kıskıvrak yakalandı. Adreste yapılan aramada ise 2 kilo 84 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İzmir Güncel Haberler

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