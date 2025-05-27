İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Konak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 900 gram sentetik uyuşturucu, 48 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Güven Timleri ile Motosikletli Polis Timleri amirlikleri ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı iddia edilen bir eve baskın düzenledi.

Aramalarda, 900 gram sentetik uyuşturucu, 48 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca, 7 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler, E.D. ve İ.D'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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