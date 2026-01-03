Haberler

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Bin 280 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Güncelleme:
İzmir'in Çiğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 bin 280 sentetik hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, polisin uyuşturucu operasyonunda 17 bin 280 adet sentetik hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çiğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde ticaretine ve imalatına' yönelik çalışma yaptı. Güzeltepe Mahallesi'nde önceki gün gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu sattığı tespit edilen Ş.Y. yakalandı. Şüphelinin üst aramasında 17 bin 280 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.Y., bugün adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Kadir ÖZEN / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

