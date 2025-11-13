İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 168 Bin Hap Ele Geçirildi
İzmir'de düzenlenen operasyonda 168 bin 448 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı. Narkotik ekipleri, Bornova'da bir araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı ve operasyon gerçekleştirdi.
İzmir'de düzenlenen operasyonda 168 bin 448 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova ilçesinde bir araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Polis, belirlenen adreste yaptığı aramalarda 168 bin 448 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan E.Ü. sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel