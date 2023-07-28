İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 154 Bin Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

İzmir polisinin uyuşturucu tacirlerine düzenlediği operasyonda 154 bin adet sentetik ecza ele geçirilirken 1 şüpheli de tutuklandı.

İzmir polisinin uyuşturucu tacirlerine düzenlediği operasyonda 154 bin adet sentetik ecza ele geçirilirken 1 şüpheli de tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Karabağlar ilçesinde bulunan bir ikamette gerçekleştirilen operasyonda 154 bin adet kırmızı ve yeşil reçeteyle satılan sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen U.K. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR