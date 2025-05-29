İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1504 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi
Kemalpaşa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, 1504 sentetik ecza hap ele geçirildi. Araç sürücüsü H.Y. gözaltına alındı, ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 1504 sentetik ecza hap ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Öteyaka Küme Evleri mevkisinde durdurulan araçta yapılan aramada, 30 plastik kutuda ambalajlanmış toplam 1504 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Araç sürücüsü H.Y. (30) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel