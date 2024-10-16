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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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İzmir'in Konak ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı ve 14 kilo 745 gram metamfetamin ele geçirildi. 6 şüpheli tutuklandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, polisin bir motosiklet tamirhanesine ve evlerine düzenlediği operasyonda toplam 14 kilo 745 gram metamfetamin ile yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bir motosiklet tamirhanesinde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaşıldı. Tamirhaneye önceki gün düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Tamirhane ve şüphelilerin evlerindeki aramalarda toplam 14 kilo 745 gram metamfetamin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.E. (30), A.A. (34), A.K. (21), Z.S. (28), N.U. (45), G.U. (18) tutuklandı, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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