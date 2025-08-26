İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 133 Tutuklama

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 133 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 228 şüpheliden 133'ü tutuklandı. Operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 228 şüpheliden 133'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde son iki haftada belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 20 kilo 723 gram esrar-skunk, 2 kilo 660 gram sentetik uyuşturucu, 3 kilo 717 gram kokain, 122 bin 112 sentetik ecza, 126 kilo 150 gram bonzai ve 1 kilo 700 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi, 228 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 133'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası önünde sergilendi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
Nereden nereye! Milli Takım'ın efsane golcüsü 3 yıl boş gezdikten sonra amatöre düştü

Milli Takım'ın efsane golcüsü 3 yıl boş gezdikten sonra amatöre düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolcular bayram edecek! Fenerbahçe'de Benfica maçı için bomba karar

Fenerbahçe'de Benfica maçı için bomba karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.