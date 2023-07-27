İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 132 Gram Metamfetamin ve 128 Bin 640 TL Ele Geçirildi

İzmir'de polis ekipleri yaptığı 3 ayrı çalışmada toplam 132 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışında elde edilen 128 bin 640 TL para ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de polis ekipleri yaptığı 3 ayrı çalışmada toplam 132 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışında elde edilen 128 bin 640 TL para ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ile mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan 3 ayrı çalışmada toplam 132 gram metamfetamin, uyuşturucu satışında elde edilen 128 bin 640 TL para ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda ise E.K, E.S, M.A, S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR