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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Bin 606 Adet Sentetik Ecza ve 308 Gram Kokain Ele Geçirildi

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İzmir'in Çiğli ilçesinde yapılan polis baskınında uyuşturucu tacirinin evinde yeşil reçeteye tabi 13 bin 606 adet sentetik ecza ve 308 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde uyuşturucu tacirinin evine yapılan polis baskınında yeşil reçeteye tabi 13 bin 606 adet sentetik ecza ve 308 gram kokain ele geçirildi. Siparişleri bir deftere yazarak kayıt altına aldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ahmet Efendi Mahallesi'nde U.S. (30) adlı şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Savcılıktan alınan arama kararı sonrası eve yapılan baskında, 13 bin 606 adet sentetik ecza ve 308 gram kokain maddesi ile 1 hassas terazi, 1 kurusıkıdan bozma tabanca ve siparişlerin kayıt altına alındığı defter ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çiğli İzmir Güncel Haberler

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