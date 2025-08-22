İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 127 Kilo Bonzai Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 127 kilo bonzai ve 18 kilo kimyasal madde ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'de uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 127 kilo bonzai ile 18 kilo uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu üretip satan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Polis ekipleri, bugün belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 127 kilo bonzai ile 18 kilo uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Operasyon, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu.

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Messi'nin korumasının yıllık kazancı ortaya çıktı! Duyanlar inanamıyor

3 yıldır Messi'nin yanında gezerek servet kazandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı

İnsanlık tarihinin en ölümcül hastalığı yeniden hortladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.