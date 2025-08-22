İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 127 Kilo Bonzai Ele Geçirildi

İZMİR'de uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 127 kilo bonzai ile 18 kilo uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu üretip satan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Polis ekipleri, bugün belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 127 kilo bonzai ile 18 kilo uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Operasyon, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu.

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR,