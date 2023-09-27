İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Tutuklama

İZMİR merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Eylül'de, turistik bölgeleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik harekete geçti. İzmir'in turistik ilçesi Çeşme başta olmak üzere İstanbul, Adana, Sakarya, Denizli ve Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerindeki aramalarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.