İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kilo Esrar Ele Geçirildi

İzmir'in Buca ve Narlıdere ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 12 kilo 379 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Buca ve Narlıdere ilçelerinde, polis ekiplerince iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 12 kilo 379 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Buca ve Narlıdere ilçelerinde bulunan 2 ayrı adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğuna yönelik bilgi edinildi. Ekipler tarafından adreslerde yapılan aramalarda; 12 kilo 379 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR