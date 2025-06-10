İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Ele Geçirildi

İzmir'de 11 kilo 11 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karşıyaka ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen aracı durduran ekipler, araçta 11 kilo 11 gram esrar ve skunk ele geçirdi.

Araçtaki M.Ş.E, M.Y, P.Y. ve Y.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.