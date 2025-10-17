Haberler

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Sentetik Hap Ele Geçirildi

İzmir'in Buca ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu imalatı yaptığı belirlenen M.A.K.'nın evinde 10 kilo sentetik hap ve 28 bin boş kapsül ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, polisin evine düzenlediği operasyonda 10 kilo sentetik hap tozu ve 28 bin doldurulmaya hazır boş kapsül ile yakalanan M.A.K., gözaltına alındı.

Buca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu madde imalat ve satışı yapan' kişilere yönelik dün operasyon düzenledi. Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki evinde 10 kilo sentetik hap tozu ve 28 bin doldurulmaya hazır boş kapsül ele geçirilen M.A.K., gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
