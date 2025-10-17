İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Sentetik Hap Ele Geçirildi
Buca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu madde imalat ve satışı yapan' kişilere yönelik dün operasyon düzenledi. Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki evinde 10 kilo sentetik hap tozu ve 28 bin doldurulmaya hazır boş kapsül ele geçirilen M.A.K., gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel