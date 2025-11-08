İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı, 3 Tutuklama

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir'den İzmir'e uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, sevkiyatın gerçekleştirildiği Buca ilçesi Göksu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon gerçekleştirdi.

Ev ve bir araçta yapılan aramalarda, 14 bin 867 sentetik ecza hapı ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 147 bin 200 lira ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan K.Y, K.G, Y.G, H.E.B, A.O, B.D, O.D, H.B.K, A.Ö.K. ve K.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Y, K.G. ve B.D, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.