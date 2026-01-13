Haberler

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüphelinin yakalandığını ve 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüphelinin yakalandığını, 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, "İmalathane kurarak, uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. Jandarmamızın, sokaktaki satıcıdan üretim yapılan imalathaneye uzanan takibi sonucunda yapılan aramalarda, 1 uyuşturucu imalathanesi deşifre edildi. 6 uyuşturucu hap basım makinesi, 1 ton 625 kilogram ham madde ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı

Mahkemeden eve dönüp aynı rezilliği yapınca anında tutuklandı
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları

Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

Tepki çeken kararda geri adım sinyali: Yeni değerlendirme yapılabilir
Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp

Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp