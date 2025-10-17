İzmir'de Uyuşturucu Operasyonlarında 94 Kişi Tutuklandı

İzmir'de, çeşitli operasyonlarda yakalanan 94 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda, ruhsatsız 4'ü kuru sıkı olmak üzere 23 tabanca, ruhsatız 3 pompalı tüfek, 5 delici kesici alet, 617 gram uyuşturucu madde, 3 bin 673 uyuşturucu hap, 5 çalıntı motosiklet ele geçirdi.

Ekiplerce gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 94 zanlı tutuklandı.

Yine bu operasyonlar kapsamında 17 kişiye uyuşturucu madde ticareti yapmaktan, 144 kişiye ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan işlem başlattı.

Çeşitli suçlardan aranan 171 kişi ise adli makamlara sevk edildi.