İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 91 şüpheli tutuklandı

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 111 şüpheliden 91'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 9-15 Nisan tarihleri arasında 74 ayrı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 14 kilo 739 gram esrar, 1362 gram sentetik uyuşturucu, 1248 gram kokain, 133 gram eroin, 270 uyuşturucu hap, 223 bin 597 sentetik ecza, 11 hassas terazi, 14 tabanca, 2 tüfek, 71 fişek ve suçtan elden edildiği değerlendirilen 59 bin 305 lira ele geçirildi.

Polis, 111 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 91'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.