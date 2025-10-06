İzmir'de Uyuşturucu Operasyonlarında 5 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ve Bornova ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takip sonucunda Karabağlar ilçesindeki bir adrese baskın gerçekleştirildi.

Operasyonda 881 bin 800 sentetik ecza hapı, 750 bin boş hap kapsülü ile sentetik eczaları basmak için kullanılan makine ele geçirildi, T.S. ve U.A. gözaltına alındı.

Aynı ilçede, uyuşturucu bulundurulduğu ve dağıtımı yapılacağı bilgisi üzerine belirlenen adrese yapılan operasyonda 22 kilogram 161 gram esrar, 11 kenevir bitkisi, 174 sentetik ecza hapı, 1 tabanca ve hassas terazi ele geçirildi, E.Ö. yakalandı.

Kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine takibe alınan ve Bornova ilçesinde durdurulan otobüste ise A.P. ve E.Ç'ye ait poşette 126 kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucuyla ele geçirildi. Şüpheliler A.P. ve E.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucular, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası önünde sergilendi.